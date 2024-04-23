Горина Анфиса Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1873
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Горина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Горина Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно