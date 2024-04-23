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Горина Анфиса Вячеславовна

Место рождения

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1873

Муж: Горин Дмитрий Михайлович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Горин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Горина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Горина Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Горин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Горин Дмитрий Михайлович

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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