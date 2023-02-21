Крицкая Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1912
Дата смерти14.01.1986
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Крицкая Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
09.06.1933
Сын: Герасименко Петр Иванович
Отец ребёнка: Герасименко Иван
Рождение ребёнка
29.02.1940
Дочь: Васягина Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Даренский Иван Александрович
Смерть
14.01.1986