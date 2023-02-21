Крицкая Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крицкая Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1912

Дата смерти

14.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Крицкая Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
09.06.1933

Сын: Герасименко Петр Иванович

Отец ребёнка: Герасименко Иван

Рождение ребёнка
29.02.1940

Дочь: Васягина Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Даренский Иван Александрович

Смерть
14.01.1986
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