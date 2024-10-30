Смагин Николай Васильевич Около 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смагин Николай Васильевич

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Смагин Василий

Мать: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Смагина Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
место рождения указано предположительное
Рождение ребёнка
1937

Сын: Смагин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
место рождения указано предположительное
Бракосочетание
11.10.1946

Жена: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
В справке о браке указано: "Возраст жениха - 40 лет (скорее всего тут ошибка, и он 1896 гр) , возраст невесты - 34 года (тут точно ошибка, так как она родилась 03.01.1910). Семейное положение: он вд... Показать все
Рождение ребёнка
1947

Сын: Смагин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)

Рождение ребёнка
1949

Сын: Смагин Владимир (Славик) Николаевич

Мать ребёнка: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)

Тиликтино, Клин, Московская область
место рождения: Тиликтинский Сельсовет, Ново-Петровский район, Московская область. В ЕГР указано имя Славик, в справке о переселении в Калининградскую область - Владимир
Рождение ребёнка
1952

Сын: Смагин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)

Низовье, Гурьевский, Калининградская область
Место рождения: Низовский сельсовет, Гурьевский район, Калининградская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Смагин Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)

Низовье, Гурьевский, Калининградская область
Место рождения: Низовский сельсовет, Гурьевский район, Калининградская область
Смерть
Неизвестно

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