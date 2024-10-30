Смагин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Смагин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Смагина Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
место рождения указано предположительное
Рождение ребёнка
1937
Сын: Смагин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: не указана
место рождения указано предположительное
Бракосочетание
11.10.1946
В справке о браке указано: "Возраст жениха - 40 лет (скорее всего тут ошибка, и он 1896 гр) , возраст невесты - 34 года (тут точно ошибка, так как она родилась 03.01.1910). Семейное положение: он вд... Показать все
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смагин Владимир (Славик) Николаевич
Мать ребёнка: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)
Тиликтино, Клин, Московская область
место рождения: Тиликтинский Сельсовет, Ново-Петровский район, Московская область. В ЕГР указано имя Славик, в справке о переселении в Калининградскую область - Владимир
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)
Место рождения: Низовский сельсовет, Гурьевский район, Калининградская область
Рождение ребёнка
1954
Сын: Смагин Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Наместникова Смагина (Полянская) Татьяна Гаврииловна (Григорьевна)
Место рождения: Низовский сельсовет, Гурьевский район, Калининградская область
Смерть
Неизвестно