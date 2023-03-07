Климук Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.10.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климук Иван Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.10.1879 ст.
Причина смерти: круп
Похороны
Неизвестно
Кладбище, д. Хомичицы, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя