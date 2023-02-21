Ремезов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1909

Дочь: Иванова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Ремезова Анна Григорьевна

Строково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремезова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ремезова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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