Агния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Владимир

Отец ребёнка: Муравьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Иван

Отец ребёнка: Муравьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Василий

Отец ребёнка: Муравьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева) Евгения

Отец ребёнка: Муравьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Муравьев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Муравьев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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