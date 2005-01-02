Шарапов Василий 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарапов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

02.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

1941 г.р.
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Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Шарапов Василий

Мать: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова (Иконникова) Зоя

Рождение ребёнка
?.08.1962

Сын: Шарапов Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.01.2005

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