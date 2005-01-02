Шарапов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти02.01.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1962
Сын: Шарапов Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.01.2005