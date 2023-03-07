Костюшин Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Костюшин Фрол
Мать: Федосия
Бракосочетание
13.03.1903
Жена: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.06.1907
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
02.04.1910
Сын: Костюшин Александр
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
29.09.1912
Сын: Костюшин Андрей
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1918
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно