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Костюшин Александр

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Место рождения

Большое Панское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Костюшин Фрол

Мать: Федосия

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
13.03.1903

Жена: Анна Андреевна

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
12.06.1907

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
02.04.1910

Сын: Костюшин Александр

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
29.09.1912

Сын: Костюшин Андрей

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1918

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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