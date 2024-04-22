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(Каткова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Катков Иван Дмитриевич

Мать: Каткова Екатерина Матвеевна

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1930
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