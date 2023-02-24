Тупарева (Лопухова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупарева (Лопухова) Мария

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Место рождения

село Лада

Дата рождения

22.03.1913

Дата смерти

13.11.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913

Отец: Лопухов Дмитрий

Мать: Лопухова Ксения

село Лада
Рождение ребёнка
08.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тупарев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупарев Михаил

Смерть
13.11.1992
Саранск
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