Тупарева (Лопухова) Мария
Место рождениясело Лада
Дата рождения22.03.1913
Дата смерти13.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913
Отец: Лопухов Дмитрий
Мать: Лопухова Ксения
село Лада
Рождение ребёнка
08.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тупарев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупарев Михаил
Смерть
13.11.1992
Саранск