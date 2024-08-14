(Уракова) Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: Ураков Пётр Степанов
Мать: Уракова Марфа Дмитриева
Упоминание
25.04.1834 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1834 года починка Лебляк-Мучаш (ЦГАКО 176-2-908, лист 607, №1)
Смерть
Неизвестно