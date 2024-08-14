(Уракова) Марья Петрова Вычислено 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1815 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Вычислено 1831

Отец: Ураков Пётр Степанов

Мать: Уракова Марфа Дмитриева

Упоминание
25.04.1834 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1834 года починка Лебляк-Мучаш (ЦГАКО 176-2-908, лист 607, №1)
Смерть
Неизвестно

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