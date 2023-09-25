Регер Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Регер Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльдюков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
22.02.2004

Дочь: Тюльдюкова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Тюльдюков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.2011

Сын: Тюльдюков Матвей Федорович

Отец ребёнка: Тюльдюков Федор Васильевич

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