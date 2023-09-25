Регер Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.2004
Дочь: Тюльдюкова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Тюльдюков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.2011
Сын: Тюльдюков Матвей Федорович
Отец ребёнка: Тюльдюков Федор Васильевич