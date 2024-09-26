Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Никифорович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Аржанов Григорий Денисович

Отец ребёнка: Денис Никифорович

Шульгино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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