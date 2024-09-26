Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Никифорович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Аржанов Григорий Денисович
Отец ребёнка: Денис Никифорович
Шульгино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно