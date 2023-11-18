Гусева Акулина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1903
Дата смерти13.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусев Кирилл Прокопиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голикова Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Гусев Кирилл Прокопиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1987
Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область