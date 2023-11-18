Гусева Акулина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Акулина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1903

Дата смерти

13.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Гусев Кирилл Прокопиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голикова Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Гусев Кирилл Прокопиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Кирилл Прокопиевич

Смерть
13.05.1987
Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
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