Манойло (Мартынова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1924
Дата смерти01.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Манойло Николай
г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1958
Сын: Манойло Александр
Отец ребёнка: Манойло Николай
г Реж Сведловской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манойло Николай
Смерть
01.01.1997
г Реж Сведловской обл
Похороны
Неизвестно
г Реж Сведловской обл