Манойло (Мартынова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло (Мартынова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1924

Дата смерти

01.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Манойло Николай

г Уфа Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1958

Сын: Манойло Александр

Отец ребёнка: Манойло Николай

г Реж Сведловской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манойло Николай

Смерть
01.01.1997
г Реж Сведловской обл
Похороны
Неизвестно
г Реж Сведловской обл
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