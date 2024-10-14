Долгушев (Долгушин) Яков Александрович
мужской, родился 1740
умер Неизвестно
ОтецДолгушев (Долгушин) Александр Никитич1711 г.р.
МатьДолгушева Василиса Тимофеевна1702 г.р.
Супруги
Дети
(Долгушева) Ульяна Яковлевна1761 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Долгушева) Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Долгушева (Сапожникова) Анна Петровна
Смерть
Неизвестно