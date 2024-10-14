Долгушев (Долгушин) Яков Александрович 1740 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев (Долгушин) Яков Александрович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1740

умер Неизвестно

Отец
Долгушев (Долгушин) Александр Никитич1711 г.р.
Мать
Долгушева Василиса Тимофеевна1702 г.р.
Супруги
Долгушева (Сапожникова) Анна Петровна1737 г.р.
Дети
(Долгушева) Ульяна Яковлевна1761 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Долгушев (Долгушин) Александр Никитич

Мать: Долгушева Василиса Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева (Сапожникова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Долгушева) Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Долгушева (Сапожникова) Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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