Шутов Митрофан Ефремов
Место рождения
Дата рождения30.05.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1856 ст.
Отец: Шутов Ефрем Петров
Мать: Шутова Ирина Иванова
Бракосочетание
03.05.1898 ст.
Жена: Шутова Гликерия Андреева
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: деревни Нылги-Зюмьи Нылгинской волости крестьянин Митрофан Ефремов Шутов вероисповедания православного, вторым браком, 42 года; невеста: деревни Пыдцама той же волости крестьяина Андрея Савина... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Шутова Гликерия Андреева
Деревни Нылги-Зюмьи крестьянин Митрофан Ефремов Шутов и законная его жена Гликерия Андреева, оба правсолавные
Смерть
Неизвестно