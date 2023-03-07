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Шутов Митрофан Ефремов

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Место рождения

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.05.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1856 ст.

Отец: Шутов Ефрем Петров

Мать: Шутова Ирина Иванова

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.05.1898 ст.

Жена: Шутова Гликерия Андреева

Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених: деревни Нылги-Зюмьи Нылгинской волости крестьянин Митрофан Ефремов Шутов вероисповедания православного, вторым браком, 42 года; невеста: деревни Пыдцама той же волости крестьяина Андрея Савина... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1899 ст.

Сын: Шутов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Шутова Гликерия Андреева

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Деревни Нылги-Зюмьи крестьянин Митрофан Ефремов Шутов и законная его жена Гликерия Андреева, оба правсолавные
Смерть
Неизвестно
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