Хусниева Саима Султанбратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусниева Саима Султанбратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Хусниев Закир Бизянович

Отец ребёнка: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Хусниев Тахир Бизянович

Отец ребёнка: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Рождение ребёнка
02.05.1965

Сын: Хусниев Ильгизар Бизянович

Отец ребёнка: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Смерть
Неизвестно

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