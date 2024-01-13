Хусниева Саима Султанбратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович
Рождение ребёнка
02.05.1965
Сын: Хусниев Ильгизар Бизянович
Отец ребёнка: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович
Смерть
Неизвестно