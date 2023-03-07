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Шлыков Тимофей Никифорович

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Место рождения

Липляйка, Кадомский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шлыков Никифор Клементьевич

Мать: Шлыкова Стефанида Зотовна

Липляйка, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1879

Сын: Шлыков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шлыков Макар Тимофеевич

Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна

Липляйка, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шлыкова Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шлыков Кондрат Тимофеевич

Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шлыков Нестор Тимофеевич

Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлыкова Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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