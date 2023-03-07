Шлыков Тимофей Никифорович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
25.09.1879
Сын: Шлыков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шлыкова Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шлыков Кондрат Тимофеевич
Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Шлыкова Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно