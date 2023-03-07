Карпачёв Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпачёв Сергей Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

09.03.1906

Дата смерти

09.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1906
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1924 по 1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
09.04.1987
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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