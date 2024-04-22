Шкуренко (Чхало) Ефросинья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуренко (Чхало) Ефросинья Потаповна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

08.02.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1825

Отец: Чхало Потап Моисеевич

Мать: Чхало Матрона Семеновна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCH-D?cc=4133834
Бракосочетание
06.11.1849

Муж: Шкура Михаил Алексеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-931C-5?i=56&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно
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