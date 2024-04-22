Шкуренко (Чхало) Ефросинья Потаповна
Место рождения
Дата рождения08.02.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1825
Отец: Чхало Потап Моисеевич
Мать: Чхало Матрона Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SCH-D?cc=4133834
Бракосочетание
06.11.1849
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-931C-5?i=56&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно