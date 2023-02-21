Кривоножкова(Кривоношкова) Клеопатра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова(Кривоношкова) Клеопатра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кривоножков(кривоношков) Яков Васильевич

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Василий Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков(кривоношков) Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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