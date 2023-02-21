Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
До 1826
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
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