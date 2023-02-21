Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826