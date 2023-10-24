Наталья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1758 и 1765

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1756 и 1757 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Между 1779 и 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Между 1792 и 1793 г.р.
Около 1796 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1758 и 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1776 и 1779

Муж: Иван Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793

Сын: Адриан Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Смерть
После 1807
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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