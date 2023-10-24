Наталья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1758 и 1765
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1776 и 1779
Муж: Иван Ильич
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793
Сын: Адриан Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Смерть
После 1807