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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1906

Дочь: Шутова Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Скворцов Григорий

Рождение ребёнка
Около 16.03.1913

Сын: Скворцов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Скворцов Григорий

Киселевка, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Скворцов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбальченко Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Скворцов Григорий

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