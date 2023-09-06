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Кливец Яков Феодорович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

Между 1834 и 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1838

Отец: Кливец Феодор (Феодосий)

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кливец Косьма Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кливец Моисей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кливец Мирон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кливец Дария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Черкаська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Кливец Степан (Стефан) Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область

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