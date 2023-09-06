Кливец Яков Феодорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1834 и 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1838
Отец: Кливец Феодор (Феодосий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кливец Дария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Межирич, Черкаська область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кливец Степан (Стефан) Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно