Маринец Михаил Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринец Михаил Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1937

Дата смерти

30.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипкина Клавдия Михайловна

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
30.03.2016
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