Маринец Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1937
Дата смерти30.03.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сипкина Клавдия Михайловна
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Смерть
30.03.2016