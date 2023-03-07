Бастрыкин Фрол Миронович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Бастрыкин Мирон Егорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бастрыкин Поликарп Фролович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия (Марина) Фроловна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бастрыкин Андрей Фролович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бастрыкин Харитон Фролович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бастрыкин Лаврентий Фролович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна
Смерть
Неизвестно