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Бастрыкин Фрол Миронович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Бастрыкин Мирон Егорович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бастрыкин Поликарп Фролович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия (Марина) Фроловна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бастрыкин Андрей Фролович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бастрыкин Харитон Фролович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Бастрыкин Лаврентий Фролович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия Макаровна

Смерть
Неизвестно
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