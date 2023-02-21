Фотиев Василий Иванович
Место рожденияПермский край, Усольский район, деревня Ермогово
Дата рождения1827
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Фотиев Иван Гаврилович
Мать: не указана
Пермский край, Усольский район, деревня Ермогово
Рождение ребёнка
09.01.1858 ст.
Мать ребёнка: Фотиева Матрена Петровна
Пермская губерния Соликамский уезд починок Лубники
Смерть
1891