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Фотиев Василий Иванович

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Место рождения

Пермский край, Усольский район, деревня Ермогово

Дата рождения

1827

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Фотиев Иван Гаврилович

Мать: не указана

Пермский край, Усольский район, деревня Ермогово
Рождение ребёнка
09.01.1858 ст.

Сын: Фотиев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Фотиева Матрена Петровна

Пермская губерния Соликамский уезд починок Лубники
Смерть
1891
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