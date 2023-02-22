Савинова Агафья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова Агафья Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Савинов Василий Абрамович

Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Савинов Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Савинов Иван Абрамович

Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быдреевская Василья Абрамовна

Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Абрам Якимович

Смерть
Неизвестно
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