Савинова Агафья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Савинов Василий Абрамович
Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быдреевская Василья Абрамовна
Отец ребёнка: Савинов Абрам Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно