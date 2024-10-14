Вертлюгова Аксинья 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Вертлюгова Аксинья

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1786

умерла До 1858

Супруги
Вертлюгов Василий Андреевич1783 г.р.
Дети
Вертлюгов Алексей Васильевич1805 г.р.
(Вертлюгова) Евгения Васильевна1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертлюгов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Вертлюгов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Вертлюгова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Вертлюгова) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Вертлюгов Логин Васильевич

Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич

Смерть
До 1858

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