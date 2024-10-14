Вертлюгова Аксинья
женский, родилась 1786
умерла До 1858
Супруги
Вертлюгов Василий Андреевич1783 г.р.
Дети
Вертлюгов Алексей Васильевич1805 г.р.
(Вертлюгова) Евгения Васильевна1807 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Вертлюгов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Вертлюгова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Вертлюгова) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Вертлюгов Логин Васильевич
Отец ребёнка: Вертлюгов Василий Андреевич
Смерть
До 1858