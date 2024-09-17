Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1903
Дата смерти06.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1929
Сын: Саляхов Рафаэль
Отец ребёнка: Саляхутдинов Миннигарай
Рождение ребёнка
01.08.1936
Сын: Саляхов Фагим
Отец ребёнка: Саляхутдинов Миннигарай
Рождение ребёнка
15.12.1943
Сын: Саляхов Забир
Отец ребёнка: Саляхутдинов Миннигарай
Родовое село Саляховых
Смерть
06.12.1982
Похороны
Неизвестно