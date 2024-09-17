Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саляхутдинова (Латыпова) Шамгижинан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1903

Дата смерти

06.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саляхутдинов Миннигарай

Рождение ребёнка
10.08.1929

Сын: Саляхов Рафаэль

Отец ребёнка: Саляхутдинов Миннигарай

Рождение ребёнка
01.08.1936

Сын: Саляхов Фагим

Отец ребёнка: Саляхутдинов Миннигарай

Рождение ребёнка
15.12.1943

Сын: Саляхов Забир

Отец ребёнка: Саляхутдинов Миннигарай

Родовое село Саляховых
Смерть
06.12.1982
Похороны
Неизвестно

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