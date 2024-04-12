Василиса
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Шешкина Улита Кузьминична
Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжанкова Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1918