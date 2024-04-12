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Василиса

Место рождения

Большая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Шешкина Улита Кузьминична

Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович

Большая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рыжанков Марк Кузьмич

Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович

Большая Крапивня, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжанков Минка Кузьмич

Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжанкова Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Рыжанков Кузьма Левонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжанков Кузьма Левонович

Смерть
Около 1918
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