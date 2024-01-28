Курзин Герасим Федорович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Курзин Федор Васильевич
Мать: Курзина Марфа Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работает на ситценабивной фабрике
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Курзина) Клеопатра Герасимовна
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.07.1876
Дочь: (Курзина) Ольга Герасимовна
Мать ребёнка: Курзина Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно