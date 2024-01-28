Курзин Герасим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурзин Герасим Федорович

Курзин Герасим Федорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Курзин Федор Васильевич

Мать: Курзина Марфа Васильевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзина Пелагея Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
работает на ситценабивной фабрике
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Курзина) Клеопатра Герасимовна

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Тимофеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.07.1876

Дочь: (Курзина) Ольга Герасимовна

Мать ребёнка: Курзина Пелагея Тимофеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.