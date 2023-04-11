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Бутеров Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1990

Отец: Бутеров Василий Сергеевич

Мать: Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Алена Игоревна

Рождение ребёнка
01.01.2015

Сын: Новиков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Новикова Алена Игоревна

Рождение ребёнка
08.08.2016

Сын: Новиков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Новикова Алена Игоревна

Рождение ребёнка
08.06.2018

Сын: Бутеров Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Новикова Алена Игоревна

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