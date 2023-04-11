Бутеров Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1990
Отец: Бутеров Василий Сергеевич
Мать: Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Алена Игоревна
Рождение ребёнка
01.01.2015
Сын: Новиков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Новикова Алена Игоревна
Рождение ребёнка
08.08.2016
Сын: Новиков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Новикова Алена Игоревна
Рождение ребёнка
08.06.2018
Сын: Бутеров Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Новикова Алена Игоревна