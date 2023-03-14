Матикайнен Абрам Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1826
Бракосочетание
29.06.1848
Рождение ребёнка
03.06.1851
Сын: Матикайнен Адам Абрамович
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
01.02.1856
Сын: Матикайнен Петр Абрамович
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
18.02.1860
Дочь: Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: Матикайнен Мария Абрамовна
Смерть
Неизвестно