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Матикайнен Абрам Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1826

Отец: Матикайнен Петр Абрамович

Мать: Матикайнен Елена Соломоновна

Бракосочетание
29.06.1848

Жена: Матикайнен Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
03.06.1851

Сын: Матикайнен Адам Абрамович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Матикайнен Петр Абрамович

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
18.02.1860

Дочь: Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Матикайнен Мария Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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