не известно Илья известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Лихошино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно