не известно Илья известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдине известно Илья известно

не известно Илья известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

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MB
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубцова Степанида Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Лихошино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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