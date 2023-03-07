Демин Ермолай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Демин Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Демин Григорий Ермолаевич
Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Демин Тит Ермолаевич
Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Демин Тарас Ермолаев
Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно