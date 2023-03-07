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Демин Ермолай Андреевич

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Место рождения

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Демин Андрей

Мать: ?

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Демин Григорий Ермолаевич

Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Демин Фаддей Ермолаев

Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Демин Тит Ермолаевич

Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Демин Тарас Ермолаев

Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Демин Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Демин Архим Ермолаевич

Мать ребёнка: Демина Евдокия Ефимовна

Тарасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Евдокия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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