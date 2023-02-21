Тарвердиев Аракел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Беляева Зинаида Петровна
Самара, Самара, Самарская область
г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Зинаида Петровна
г. Куйбышев, городской ЗАГС
г. Куйбышев, городской ЗАГС
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно
г. Ленинабад, Таджикистан
г. Ленинабад, Таджикистан