Тарвердиев Аракел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарвердиев Аракел

Тарвердиев Аракел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Беляева Зинаида Петровна

Самара, Самара, Самарская область
г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Зинаида Петровна

г. Куйбышев, городской ЗАГС
г. Куйбышев, городской ЗАГС
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно
г. Ленинабад, Таджикистан
г. Ленинабад, Таджикистан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close