Пашинкина (Романова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинкина (Романова) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЯД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Романов Алексей Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинкин Евгений Яковлевич

Рождение ребёнка
08.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинкин Евгений Яковлевич

Смерть
1985

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