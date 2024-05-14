Пашинкина (Романова) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Романов Алексей Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашинкин Евгений Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашинкин Евгений Яковлевич
Смерть
1985