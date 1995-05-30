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Рябов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

30.05.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Рябов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рябова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Рябова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна

Рождение ребёнка
27.12.1949

Сын: Рябов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна

Рождение ребёнка
27.12.1949

Сын: Рябов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна

Смерть
30.05.1995

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