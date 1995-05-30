Рябов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти30.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рябова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Рябова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна
Рождение ребёнка
27.12.1949
Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна
Рождение ребёнка
27.12.1949
Мать ребёнка: Рябова (Ягодкина) Татьяна
Смерть
30.05.1995