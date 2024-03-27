Мирасов Гизатулла Гибатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасов Гизатулла Гибатуллович

Место рождения

д.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н

Дата рождения

18.11.1892

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1892

Отец: Мирасов Гибадулла Губайдуллович

Мать: (Нигматуллина) Хаерниса Загидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мирасова) Мунавара

Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля

Военная служба
Неизвестно
Мирасов Гизатулла Гибатулович солдат Дата рождения __.__.1892 Дата и место призыва 19.02.1942 Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н Дата выбытия __.03.1944 Причина выбытия пропал б... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Сын: Мирасов Сагидулла

Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мирасов Хуснулла

Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля

Рождение ребёнка
01.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля

Смерть
?.03.1944

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