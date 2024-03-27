Мирасов Гизатулла Гибатуллович
Место рожденияд.Аллагуват .Стерлитамакск.р-н
Дата рождения18.11.1892
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мирасова) Мунавара
Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля
Военная служба
Неизвестно
Мирасов Гизатулла Гибатулович солдат Дата рождения __.__.1892 Дата и место призыва 19.02.1942 Стерлитамакский РВК, Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н Дата выбытия __.03.1944 Причина выбытия пропал б... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Сын: Мирасов Сагидулла
Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля
Рождение ребёнка
1919
Сын: Мирасов Хуснулла
Мать ребёнка: (Искандарова) Фагиля
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
01.02.1934
Смерть
?.03.1944