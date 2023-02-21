Ефимия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1762

Сын: Федот Козмич

Отец ребёнка: Козма Михайлович

Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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