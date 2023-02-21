Ефимия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1762
Сын: Федот Козмич
Отец ребёнка: Козма Михайлович
Большое Высоко, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Михайлович
Смерть
Неизвестно