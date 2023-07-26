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Зыков Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Отец

До 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Зыков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Зыкова) Акилина

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Зыков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Акилина

Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: (Зыкова) Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Акилина

Смерть
До 1744

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