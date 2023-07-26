Зыков Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1650
Отец: Зыков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова (Зыкова) Акилина
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Акилина
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: (Зыкова) Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Зыкова (Зыкова) Акилина
Смерть
До 1744