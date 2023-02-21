Погасий Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погасий Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погасий Петро Васильевич

Мать: Погасий Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погасий Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Погасий Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погасий Татьяна Анатольевна

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