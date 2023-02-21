Погасий Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погасий Петро Васильевич
Мать: Погасий Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погасий Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Погасий Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно