Старкова Надежда Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1873 ст.
Дочь: Максимова (Старкова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Старков Иван Прокопьев
Берёзовка, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно