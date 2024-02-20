Старкова Надежда Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова Надежда Егорова

Старкова Надежда Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1873 ст.

Дочь: Максимова (Старкова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Старков Иван Прокопьев

Берёзовка, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.