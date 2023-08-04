Лапин Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Никонор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.2910

Сын: Лапин Павел Никонорович

Мать ребёнка: не указана

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