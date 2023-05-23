Трифонова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Трифонов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Типсина Афимия Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно