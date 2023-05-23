Трифонова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Трифонов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Типсина Афимия Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Трифонов Яков Иванович

Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Трифонов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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