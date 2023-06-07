Дедова Устинья Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Устинья Иевлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Дедов Ефрем Никитин

Отец ребёнка: Дедов Никита Исаев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
После 1763

Муж: Дедов Никита Исаев

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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