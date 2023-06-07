Дедова Устинья Иевлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Дедов Ефрем Никитин
Отец ребёнка: Дедов Никита Исаев
Бракосочетание
После 1763
Муж: Дедов Никита Исаев
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино