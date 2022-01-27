Щетинин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинин Анатолий

Щетинин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Любовь

Рождение ребёнка
26.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щетинина Любовь

Газимурский Завод, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Юрий

Мать ребёнка: Щетинина Любовь

Смерть
27.01.2022
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