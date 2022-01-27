Щетинин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щетинина Любовь
Рождение ребёнка
26.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щетинина Любовь
Газимурский Завод, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Юрий
Мать ребёнка: Щетинина Любовь
Смерть
27.01.2022